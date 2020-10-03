«Прикован к постели»: СМИ сообщили об ухудшении состояния Бориса Моисеева после инсульта

В СМИ появилась противоречивая информация о состоянии здоровья артиста.

Состояние 66-летнего артиста отечественной эстрады Бориса Моисеева тревожит его поклонников. В последние дни появились сообщения о том, что исполнитель хита «Голубая луна» обездвижен, прикован к постели да и вообще его здоровье оставляет желать лучшего. Якобы улучшения после перенесенного инсульта были временными, а сейчас он находится в обездвиженном состоянии.

Телеэксперт и адвокат Тамара Пухова сообщила, что состояние Бориса Моисеева усугубилось. Якобы именно из-за этого он перестал выходить на сцену, в люди, и даже испытывает финансовые трудности, так как все деньги ушли на лечение.

«Борис, насколько мне известно, сейчас находится в тяжелейшем состоянии. Я буквально на днях общалась с его близким другом. Моисеев прикован к постели, лежит… Никакого просвета в состоянии его здоровья нет», — рассказала Тамара Пухова.

Эти слова подтверждает и светская львица Алена Кравец. В разговоре с «Собеседником» блондинка поделилась, что все в ее окружении говорят о тяжелом состоянии Бориса Моисеева.

«Борис Моисеев всегда был человеком-фейерверком, человеком-праздником. Каково же было моё горе, когда я узнала, что Боря находится в тяжелом состоянии. Знакомые говорят, что после инсульта его облегчение было временным, а сегодня его состояние ухудшилось», — поделилась Кравец с журналистами.

По ее словам, она даже пыталась связаться с артистом, чтобы высказать ему слова поддержки, но не смогла дозвониться, якобы телефон был выключен. По ее информации, артист совсем плох.

«Господи, как же страшно все это! Обездвиженный Боря Моисеев – сама эта фраза звучит сюрреалистично», — добавила она.

Между тем, на фоне слухов о тяжелом состоянии здоровья и трудном финансовом положении Моисеева свою помощь предложила Примадонна отечественной эстрады – Алла Пугачева. Однако исполнитель «Голубой луны» и «Звездочки» от нее отказался.

Что интересно, заявления Кравец и Пуховой опровергает директор артиста Сергей Горох. По его словам, Моисеев не испытывает финансовых трудностей, так как у него есть пенсия, надбавка, авторские отчисления и накопления. Директор артиста уточнил, что Борис Михайлович чувствует себя хорошо, следит за новостями шоу-бизнеса, не теряет позитивный настрой. А тему своего здоровья не желает поднимать в СМИ и телепередачах, чтобы не превращать его историю по образу Бари Алибасова.

Сергей Горох отметил, что Моисеев даже не знаком с Аленой Кравец, и посоветовал ей заниматься своей жизнью вместо того, чтобы собирать «липовые сенсации». Как сообщает «Пятый канал», со слов директора певца, Тамара Пухова, которая распространила информацию о тяжелом состоянии артиста, взяла свои слова назад, извинилась перед Моисеевым и прислала ему букет цветов и корзину фруктов.

Напомним, Борис Моисеев перенес инсульт в 2010 году, после чего у него оказались обездвижены верхняя губа и левая рука.