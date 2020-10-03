На луцькій вулиці прокладають зливову каналізацію

Розпочали прокладання зливової каналізації на вулиці Ковельській в районі площі Злуки.

Про це повідомив радник мера Ігор Поліщук у фейсбуці.

За його словами, каналізація необхідна для відведення великої кількості води з прибудинкових територій на Ковельській, 4,6, які зараз капітально ремонтують.

«Роботи триватимуть всю ніч і за оптимістичним прогнозом завершаться в першій половині дня. Поки не завершать роботи, дорога в цьому місці буде перекрита. Просимо вибачення за незручності», — зауважив Поліщук.