Ранок 3 жовтня: в Україні – новий коронавірусний антирекорд, на Волині – 130 випадків

За останню добу в Україні виявили 4 661 випадок коронавірусу. Це найбільша добова кількість за увесь час пандемії. Загальна кількість інфікованих станом на 3 жовтня сягнула 222 322.

Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.

Найбільше нових випадків недуги виявили у Харківській області (516) та Києві (441).

Одужали за минулу добу 2 146 людей, за весь час пандемії — 98 737.

За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 92 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 4 353.

На Волині за увесь час захворіло 8 455 людей, з них за останню добу — 130. Загалом в області від ускладнень хвороби померли 174 людини, три — за останню добу.