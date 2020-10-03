В Казани начался митинг за перенос трассы М12

В Казани стартовал митинг за перенос строительства скоростной платной автомагистрали М12 Москва — Казань.

Люди с плакатами из разных сел собрались в сквере Славы, расположенном около входа на станцию метро «Проспект Победы». Митинг начался ориентировочно в 11:00. Как утверждали организаторы мероприятия, акция согласована властями города.

Накануне руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова заявила о том, что диалог местных властей с недовольными трассировкой жителями ведется достаточно трудно. Она подчеркнула, что казанский Кремль призывает руководство районов, где пройдет трасса, вести диалог с местными жителями.

Ранее в «Автодоре» сообщили «БИЗНЕС Online», что коридор трассы по Татарстану определен. Там отметили, что точная трассировка станет известна после окончания проектирования и утверждения проекта Главгосэкспертизой. По словам источника нашего издания, под коридором подразумевается полоса шириной в 300−500 м, поэтому изменения в трассировке возможны лишь незначительные. Судя по опубликованным материалам обоснования строительства трассы, принят второй вариант прохождения автобана.

Против нынешнего варианта трассировки выступают жители поселков в Лаишевском районе.