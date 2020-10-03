Аппарат НАСА запечатлел «ухмыляющееся лицо» на поверхности Марса

Аппарат Mars Reconnaissance Orbiter, созданный НАСА для выполнения различных исследовательских миссий, сделал интересный снимок, на котором специалисты увидели лицо с ухмылкой, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Ученые регулярно получают фотографии поверхности Красной планеты. Новая «порция» снимков выдалась весьма интересной: на одном фото можно опознать черты лица. Фотография, сделанная камерой High Resolution Imaging Science Experiment, получилась четкой и понятной. На ней изображен ударный кратер, сформировавшийся при падении некоторого космического мусора крупных размеров. Один ученый команды HiRISE написал, что видит ухмыляющееся лицо Эда Аснера. Это стандартная парейдолическая иллюзия: мозг всегда ищет знакомые очертания в незнакомых предметах. Отметим дополнительно, что Аснер – популярный актер 1970-х годов, который получил семь премий «Эмми».Парейдолия не является чем-то странным. Это, скорее, составляющая часть работы ученых: во время просмотра снимков поверхности той или ной планеты часто приходится сталкиваться с проделками мозга. Человек видит лица и образы в невоодушевленных вещах.Чтобы все могли полюбоваться снимком в трехмерном рельефе, специалисты добавили стереоэффект. Снимок быстро разлетелся по просторам интернета. Много пользователей выразило удивление, подтвердив наличие ухмыляющегося лица.