Девочка отправила письмо умершему отцу и через несколько дней получила отчет о доставке

В 2018 году бронхиальная пневмония забрала жизнь британца по имени Нигель Морган, который служил в Королевском Логистическом Корпусе и пережил не одно военное сражение. 6-летняя Холли Морган решила отправить папе открытку, сделанную в честь его 47-го дня рождения. Девочка сильно обрадовалась, когда получила подтверждение о доставке письма на Небеса, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Девочка вместе с 32-летней мамой Лорой Аллен пришла в офис почтовой службы Royal Mail, где сотрудник отметил, что доставка писем в Рай – нелегкая задача. Он попросил девочку оставить ее адрес проживания на обратной стороне открытки, чтобы через время ей могло прийти подтверждение доставка письма. Также на почте сказали, что потребуется специальная печатка для доставки открытки в столь отдаленную точку. Мама Холли не раз слышала, как неравнодушные присылают ответы якобы от людей из иного мира. Она надеялась, что их случай будет подобным. Так и оказалось: совсем скоро им пришло письмо, в котором говорилось, что сотрудники приложили максимум усилий, чтобы избежать столкновения со звездами и разными космическими объектами. В итоге письмо удалось доставить точно по адресу – в Рай.Ранее Холли уже отправляла отцу подарки. Так, девочка выпустила на Рождество в 2018 году воздушный шар, украшенный цветами «Ливерпуля». Отец был ярым фанатом этой футбольной команды. В этот раз девочка решила прибегнуть к более надежным методам доставки. Лора Аллен благодарна работникам Royal Mail, которые вошли в положение и выделили время для написания ответного письма. Холли была бесконечно счастлива, будучи уверенной, что ее папа определенно получил открытку.Шестилетняя девочка теперь знает, что, хотя папы нет рядом, ему по-прежнему можно обо всем рассказать и поделиться переживаниями. Холли будет продолжать посылать письма. Все надеются, что и в дальнейшем они будут доходить до адресата, а сотрудникам почты будет не слишком затруднительно составлять отчеты о доставке.