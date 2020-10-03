Ученые доказали, что люди осознают свою смерть

Согласно выводам группы иностранных ученых, человек может некоторое время понимать, что он умер. Это делает смерть еще страшнее, чем полагалось ранее. Имеется также вероятность того, что человек может слышать медиков, которые озвучивают время смерти, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM со ссылкой на Live Science.Остановка сердца запускает необратимые процессы, которые приводят к «смерти мозга». Реаниматологи могут лишь на 15% поддерживать функциональность мозга. Если в течение определенного времени сердце не запустится и мозг не получит нужный объем кислорода, то дальнейшие действия по спасению жизни будут бессмысленными. Моментом смерти можно считать время, когда остановилось сердце. Если кислород перестает циркулировать по организму, мозг сразу на это реагирует, его работа тоже прекращается. Ровную линию на приборах по отслеживанию активности мозга можно увидеть сразу же после остановки сердца.Некоторые выжившие отметили, что полностью осознавали свое положение и не могли контролировать тело. Они слышали разговоры и даже видели всё, что происходит. Это означает, что определенные части мозга продолжают функционировать некоторое время.Кора больших полушарий после смерти «отключается» в течение 2-20 секунд. Ученые считают, что определенная часть мозга призвана поддерживать сознание, поэтому её активность сохраняется.Ученые желают выяснить, какой процент людей может оставаться в сознании после смерти, сколько кислорода получает мозг после остановки сердца и что необходимо, чтобы прежняя активность мозга вернулась.