Бывшая любовь чаще всего возвращается в жизнь этих трех знаков Зодиака

Вы думали, что смогли выйти из прежних отношений целыми и невредимыми, но вы ошибались…

Эзотерика

Автор Клубер На чтение 2 мин. Просмотров 1 Опубликовано 03.10.2020

Вы думали, что смогли выйти из прежних отношений целыми и невредимыми, но встреча с прошлым покажет, что вы ошибались.

Как поется в песне, «а любовь не тонет, любовь не горит», поэтому прежние чувства снова вернутся в вашу жизнь.

Эта встреча выведет вас из душевного равновесия, и тогда останется только два варианта: либо возобновить отношения, либо совсем забыть об этом человеке. Наибольший риск попасть в подобную запутанную любовную ситуацию есть у представителей трех знаков Зодиака:

Овен

Готовьтесь к тому, что прошлое в любой момент может напомнить о себе. Все возвращается – ведь это закон кармы!

Ваша любовная история может начаться по новой после, как будто бы, случайного звонка вашего бывшего, типа: «Это просто дружеский звонок, чтобы узнать, как у тебя дела».

У вас есть все шансы возобновить старые отношения, которые могут привести к чему-то действительно серьезному – вплоть до вступления в брак. Ну что ж, вам можно пожелать только удачи, ведь настала пора остепениться!

Близнецы

Для Близнецов тоже приготовлен хороший кусок «пирога», которым угостит их судьба и карма. Представители этого знака не могут скрыться от призраков прошлого, несмотря на то, что им первоначально удается избежать сильных потрясений.

Что-то заставляет вас напомнить о себе тому человеку, о котором вы давно ничего не слышали, но с которым все еще чувствуете глубокую связь.

Рак

Жизнь Рака – не сахар. Ваши отношения, безусловно, время от времени находятся под большим давлением. Но все проблемы в эмоциональной сфере вы сможете решить с помощью спокойствия и терпения.

Кроме того, вам приходится сражаться с призраками прошлого. Вы просто не сможете удержаться, чтобы не ответить на зов того человека, который когда-то завоевал ваше сердце. Вы не устоите, потому что захотите получить еще одну дозу счастья. И, кто знает, может в этот раз вы не расстанетесь.

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