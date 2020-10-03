Росстат выявил более 45 тыс. умерших с COVID-19 с начала апреля. Это в 1,5 раза больше данных оперштаба

В августе в России умерли 7 463 пациента с коронавирусом — всего число смертей от COVID-19 перевалило за 45 тысяч. Такие данные приводит Росстат.

Отмечается, что в августе число скончавшихся от COVID-19 по сравнению с июлем 2020 года снизилось. Ведомство выделило четыре группы смертей от коронавирусной инфекции в августе:

COVID-19 как основная причина смерти — 3 222 случая в августе (по сравнению с июлем ниже на 36,5%);

COVID-19 не был диагностирован, но, вероятно, стал основной причиной смерти — 641 (ниже на 37,2%);

COVID-19 стал сопутствующим заболеванием и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть, — 1 078 (ниже на 12,9%);

COVID-19 был сопутствующим заболеванием и не повлиял существенно на развитие смертельных осложнений — 2 522 (снижение на 17,3%).

Всего с апреля по август число умерших с COVID-19 в России с учетом всех четырех групп достигло 45 663. Из них у 58% (26 615) коронавирус был основной причиной смерти.

По данным оперативного штаба на 31 августа, на тот момент в России было зафиксировано 17 176 летальных исходов от коронавируса, что в 1,5 раза меньше цифр Росстата, по которым COVID-19 стал основной причиной смерти в 26 615 случаях.

Ранее ведомство объясняло расхождение тем, что что оперштаб вручную вносит данные о смертях пациентов в режиме реального времени, а Росстат получает окончательные медицинские свидетельства о смерти по мере их появления в едином реестре загса.

Напомним, по информации Росстата, в августе текущего года в Татарстане умерло на 701 человека больше, чем в августе прошлого года. В целом по России в августе 2020-го в стране скончалось на 13 787 жителей больше, чем за аналогичный период год назад.