Трутнев поручил разобраться в причинах массовой гибели животных на Камчатке

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Главный редактор интернет-издания «Коза Пресс» Ирина Славина совершила самоубийство около здания МВД в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Перед происшествием Славина написала пост у себя...
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Глава Евросовета призвал прекратить военные действия в Карабахе
Прослушать новость Остановить прослушивание close Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель Francois Mori/AP Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что единственный путь к урегулированию конфликта в Карабахе — это возвращение к...