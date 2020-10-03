Президент Азербайджана назвал условие перемирия в Карабахе

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев

David Mdzinarishvili/Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью Al Jazeera, что Баку пойдет на перемирие только в случае, если армянские войска покинут территорию Нагорного Карабаха.

«Условие должно быть такое — они должны быть выведены со всех территорий. Пусть они начнут выводить войска и представят нам график вывода, пусть возьмут перед посредниками утвержденные серьезные обязательства», — сказал президент.

Алиев добавил, что Баку «не может ждать еще 30 лет» и намерен «урегулировать конфликт» в ближайшее время.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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