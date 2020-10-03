Как скажется коронавирус Трампа на предстоящих выборах и на курсе валют

«Это огонь очищения»: политологи прокомментировали заболевание Трампа COVID-19

В пятницу, 2 октября, президент США Дональд Трамп сообщил, что он и его жена Меланья заразились коронавирусом и ушли на карантин. Президент России Владимир Путин уже отправил Трампу телеграмму, в которой пожелал ему и его супруге скорейшего выздоровления.

Вряд ли заболевание COVID-19 помешает Трампу вести предвыборную кампанию больше, чем разразившаяся в 2020 года волна протестов в США под лозунгом Black lives matter («Жизни черных важны»). Однако и диагноз президента скажется на политической ситуации, считают эксперты.

Американскому лидеру 74 года, а для людей его возрастной группы COVID-19 несет большую угрозу для жизни. Дополнительную остроту ситуации придает то, что выборы состоятся уже через месяц, 3 ноября, а перед ними Трампу еще предстоят дебаты. В случае, если действующий президент выйдет из игры в результате болезни, Республиканская партия лишится кандидата. Тогда победа достанется демократам в лице Джо Байдена. К слову он еще старше Трампа, политику 77 лет.

Если выйдет так, что и Байден сойдет с дистанции, то в борьбу включатся претенденты от «Третьих» партий: Джо Джоргенсен от Либертарианской партии США и Хауи Хокинс от Партии зеленых.

При этом сразу после сообщения Трампа в Twitter о его болезни появились конспирологические теории о том, что это предвыборная уловка хитрого политика. Ясно лишь одно — заболевание «лица номер 1» скажется на предвыборной кампании.

«Блокнот» поговорил с политологами, чтобы узнать, какое влияние может оказать диагноз Трампа на предстоящие выборы.

«Любопытно, конечно, на самом ли деле Дональд Трамп заболел коронавирусом или это политтехнология, но в любом случае, это пойдет ему на пользу», — считает социолог Дмитрий Лобойко.

Он напомнил, что Трамп — один из ключевых ковид-диссидентов планеты, который долгое время настойчиво выражал сомнение в реальной опасности вируса.

«Как позже выяснилось, об опасности коронавируса он знал. Теперь Джо Байден припоминает его вранье при каждом удобном случае, это бьет по рейтингу действующего президента, ведь он осознанно рисковал жизнями американских граждан. Соединенные Штаты остаются на первой строчке по числу заболевших COVID-19 — более 7 млн случаев инфицирования из 34 млн по всему миру. На этом фоне новость о ковиде у Дональда и Меланьи Трамп — это присоединение к своему народу. Это символ раскаяния, но без произнесения слов раскаяния, которые означали бы признание во вранье. Это «огонь очищения». Публичная политика — это игра символов. Можно было бы пошутить, что идея «поболеть коронавирусом» с последующей убедительной победой над ним заимствована у российского премьера Михаила Мишустина. Но если всерьез рассматривать новость как политтехнологию, то она, во-первых, позволит Трампу недели на две избежать очных дебатов с Байденом, во-вторых, прорастет в социальных сетях через вбросы тематических рекламных постов — эта технология компании Cambridge Analytica успешно применялась штабом Трампа в 2016 году. Коронавирус Трампа — это шанс перенести неудобные дебаты, очиститься в глазах избирателей и, таким образом, сделать подтяжку рейтинга. А на месте российских пропагандистов, я бы послал в Белый дом пару упаковок российской вакцины. Еvent marketing — это как раз то, что не хватает отечественным препаратам», — заявил Дмитрий Лобойко в разговоре с корреспондентом «Блокнота».

Политолог Дмитрий Михайличенко напомнил, что второй раунд дебатов состоится 15 октября, а к этому моменту Дональд Трамп имеет все основания выздороветь.

«Сейчас это ключевой фактор для действующего президента. Первые дебаты он, скорее, не может занести себе в актив», — поделился своим мнением Михайличенко. Многие другие эксперты также считают, что на дебатах 30 сентября ярче смотрелся Байден.

«Сам факт заболевания назвать политизированным не могу, но он, несомненно, будет иметь политические последствия. Считается, что в обществе более терпимое и сочувственное отношение к болеющим политикам и героически продолжающим свою работу. Таким Трамп и будет позиционироваться», — убежден Михайличенко.

Диагноз Трампа сказывается и на экономике. Влияние заявление президента сразу испытали на себя американские биржи. Индекс Dow Jones упал на 508 пунктов, S&P 500 — на 60 пунктов, а индекс электронной биржи Nasdaq — на 238 пунктов. Что следует ждать дальше экономике США и мира, как скажется «ковид» Трампа на курсах доллара и рубля?

Аналитик Сергей Станкевич отметил, что сенсационное известие о коронавирусе первого лица США уже вовсю отыгрывают финансовые спекулянты, и пресловутая «волатильность» биржевых индексов и валютных курсов неизбежна. При этом эксперт считает, что она не выйдет за границы ажиотажных колебаний. А вот для рубля это может оказаться плюсом, считает Станкевич.

«Болезнь Трампа не станет фундаментальным фактором для доллара США. Но для российского рубля это может стать подпоркой. Правительство РФ ввело ограничения для российских экспортёров, вынуждая их продавать валюту (в основном доллары) на рынке. Удар Трампом по доллару поможет этому движению в пользу рубля: он отыграет часть потерь, но далеко не всё, что потерял в последние недели», — заявил аналитик.

Финансовый аналитик Тимур Нигматуллин также считает, что новость оказывает очевидно спекулятивное влияние на рынки, а рубль в моменте ослабляется на фоне снижения цен на нефть.

«Тем не менее, долгосрочные последствия маловероятны. Несмотря на рост заболеваемости, смертность в ключевых экономиках мира устойчиво снижается», — считает эксперт.

Напомним, что каждый день «Блокнот» публикует данные по динамике распространения коронавируса в России и в мире.