Волинська громада співпрацюватиме з ВНУ

Боратинська громада та Волинський національний університет імені Лесі Українки уклали договір про співпрацю. Підписання угоди відбулося у Боратині за участю сільського голови Сергія Яручика та представників вузу – доцента кафедри економічної та соціальної географії Лариси Маковецької та студентства.

Про це інформують на сайті Боратинської громади.

Мета такого співробітництва – сприяння професійній орієнтації і професійному навчанню студентів, здійснення експериментальної та інноваційної діяльності в освітньому процесі, а також залучення молодих фахівців до реалізації проектів регіонального розвитку.

Відтепер громада та університет проводитимуть спільні заходи з актуальних питань, що становлять спільний інтерес, взаємні консультації у сфері вдосконалення освітніх програм та прикладні дослідження, що стосуються соціально-економічного розвитку Боратинської громади.

«Ми розуміємо важливість взаємодії освіти з роботодавцями і намагаємося надавати можливості для вдосконалення отриманих знань на практиці, – запевняє Сергій Яручик. – Співпраця з Волинським національним університетом імені Лесі Українки є досить важливою для нас, адже багато студентів – наші мешканці. Ми готові брати молодих фахівців на стажування та допомагати корегувати навчальні програми відповідно до вимог ринку. Переконані, що здобуті студентами компетентності повинні бути максимально корисними для їх успішної професійної реалізації».