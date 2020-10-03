Муниципальные парковки в Казани снова станут платными в выходные

Муниципальные парковки в Казани с 18 октября снова станут платными по субботам и в вечернее время.

Теперь парковки будут платными по субботам и по будням с 7:00 до 21:00. Бесплатно парковать машины разрешат теперь лишь по воскресеньям, в праздничные дни и по будням с 21:00 до 7:00.

Напомним, послабления, введеные в рамках поддержки бизнеса в условиях пандемии, действуют до 18 октября 2020 года. После завершения самоизоляции и отмены всех ограничительных мер плата за парковку взимается только по будням с 7:00 до 18:00 (раньше — до 21:00).