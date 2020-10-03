Двое из окружения Трампа заразились коронавирусом

Келлиэнн КонуэйФото: Cheriss May / Reuters

Стало известно о заражении коронавирусом двух человек из окружения президента США Дональда Трампа. Один из них — глава предвыборного штаба Трампа Билл Степиен. Об этом сообщает Politico.

Как пишет издание, коронавирус у 42-летнего Степиена был диагностирован в пятницу, 2 октября. По его словам, он испытывает «легкие симптомы гриппа». Он намерен работать из дома, пока не пройдет период карантина.

Также положительный результат теста на COVID-19 выявлен у бывшего советника Трампа Келлиэнн Конуэй. Об этом она написала на своей странице в Twitter. Она чувствует себя хорошо, несмотря на легкий кашель.

Газета The Washington Post отмечает, что 26 сентября Конуэй присутствовала на мероприятии в Белом доме, на котором Трамп объявил о своем решении выдвинуть кандидатом на должность члена Верховного суда США судью Эми Кони Барретт. После этого несколько человек, присутствовавшие там, сообщили, что тоже заразились, в том числе и сам Дональд Трамп. Однако неизвестно, заразились ли они именно на этой церемонии.

Ранее врач Дональда Трампа Шон Конли раскрыл подробности лечения американского лидера. Медик сообщил, что главе Белого дома не требуется «дополнительный кислород». «После консультаций со специалистами мы решили начать терапию с помощью ремдесивира. Он [Трамп] принял первую дозу и комфортно отдыхает», — сказал Конли.