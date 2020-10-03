Михаил Ефремов: как себя поживает, в какую тюрьму отправят отбывать наказание, последние новости о здоровье

Михаил Ефремов подал в суд вторую жалобу на приговор. Ранее актера осудили на восемь лет колонии за совершение смертельного ДТП. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.

«В суд поступила очередная жалоба Ефремова», — рассказала она.

По словам представителя суда, актер повторил доводы из прошлой жалобы: заявил, что раскаивается в содеянном, признает свою вину, и просит смягчить приговор. Также она снова указал, что ранее на его позицию оказывал негативное давление экс-адвокат Эльман Пашаев.

Тем временем, Ефремов, приговоренный Пресненским судом Москвы на восемь лет лишения свободы за смертельное ДТП в центре столицы, написал новую жалобу на приговор.

Ефремов заявил, что поддался гипнозу со стороны своего бывшего адвоката Эльмана Пашаева, поэтому и начал отрицать свою вину.

«Это было наваждение, гипноз. Я полностью попал под его влияние», — добавил Ефремов.

Актер также отметил, что Пашаев не только переубедил его признавать свою вину, но и переругался со всеми потерпевшими, а также не понимал ничего в делах о ДТП.

Ефремов пообещал помогать семье умершего Сергея Захарова всеми силами, и просит смягчить наказание на условный срок.

Напомним, шокирующая авария случилась 8 июня на Смоленской площади в центре Москвы. Известный артист Михаил Ефремов в состоянии сильного алкогольного опьянения, находившийся за рулем Jeep Grand Cherokee, врезался в Lada. Водитель отечественного авто в тяжелом состоянии был госпитализирован, однако спасти пациента врачам не удалось.