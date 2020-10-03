Глава предвыборного штаба Трампа заболел COVID-19

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Evan Vucci/AP

Начальник предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Билл Степин заразился коронавирусом. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источник в штабе.

По словам источника, Степин узнал о положительном диагнозе на COVID-19 накануне вечером. Он принял решение немедленно изолироваться и перепоручил свои обязанности заместителю.

В настоящее время у менеджера кампании наблюдаются «слабо выраженные симптомы, схожие с теми, которые фиксируются при гриппе», отметил собеседник газеты.

Степин намерен по мере выздоровления следить за ходом подготовки к выборам и работать в удаленном режиме, пишет Politico.

Ранее стало известно, что у президента США Дональда Трампа и его жены Меланьи обнаружили коронавирус нового типа. Президентская чета сдала тест на COVID-19 после того, как у советницы Трампа Хоуп Хикс, сопровождавшей его на президентские дебаты в Кливленде, подтвердился коронавирус.

Глава аппарата Белого дома Марк Мидоус заявил, что президент продолжает работать, несмотря на заболевание.

Трамп заявил о своем заражении за 33 дня до президентских выборов, которые пройдут 3 ноября. В настоящее время он находится в военном госпитале.

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