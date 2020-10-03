ВОЗ рекомендовала России не вводить повторный карантин

Представитель ВОЗ в России призвала отказаться от повторного введения жестких ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Они могут негативно сказаться как на экономике, так на здоровье и психике россиян.

Будет ли в России новый карантин

В ВОЗ считают, что реакция на пандемию в октябре будет уже не такая, как ранее, зимой. Вирус уже изучен, ученые знают, как он себя ведет, поэтому с ним можно бороться, сохраняя полноценную социально-экономическую жизнь, сообщает РИА Новости.

Строгие карантинные меры парализуют экономику и систему здравоохранения. Возникают серьезные проблемы с лечением других болезней. Помимо прочего, идет давление на психику людей.

Глава ВОЗ в России Мелита Вуйчович заявила, что полный локдаун в России, по мнению может наступить из-за внедрения жестких карантинных ограничений. Она отметила, что население страны совместно с правительством должно общими усилиями избегать повторного введения карантина, причем жестких ограничений, по ее мнению, действительно можно избежать.

«Мы видим, что реакция на пандемию в октябре совсем не такая, как была в феврале. Потому что мы знаем вирус, мы хорошо понимаем, как он себя ведет, поэтому мы можем давить на него, но сохранять при этом социально-экономическую жизнь. Если можно его избежать, то это нужно сделать любой ценой», — заявила представитель ВОЗ в России.

Она подчеркнула, что мировая практика локдаунов показала губительную парализацию служб здравоохранения, экономики и других важных сфер жизнеобеспечения.

«Уже практически было доказано, что длительный карантин очень негативно сказывается на психике — да, возможно, с его помощью удастся снизить скорость заболеваемости коронавирусом, однако потом придется выделить несколько лет на лечение психических расстройств у населения», — отметила эксперт.

Вводить карантин в России нет оснований, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в шести федеральных округах из восьми нет значительных изменений по заболеваемости коронавирусом.

«В шести из восьми федеральных округов значимых изменений в состоянии и в цифрах по заболеваемости нет. Поэтому сегодня вводить какие-то специальные ограничения оснований нет», — заявила Попова программе «Поздняков» на НТВ.

Она также отметила, что не видит необходимости менять рекомендации по профилактике коронавируса для бизнеса и других сфер. Глава Роспотребнадзора добавила, что коронавирус мутирует очень медленно, и сильных изменений в нем не наблюдается. По ее мнению, осенью у россиян более сильный иммунитет после отпусков, витаминов, овощей и фруктов.

Напомним о том, что количество заболевших коронавирусом в России на данный момент стремительно растет. Так, 1 сентября за сутки в стране зафиксировали 4729 новых случаев, а 1 октября — уже 8945. В Москве уже введены дополнительные ограничения: школьники будут отправлены на дополнительную неделю каникул, а работодатели обязаны с 5 октября перевести не менее 30% сотрудников на удаленную работу.