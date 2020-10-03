Россиян интересует вопрос о возможности проведения амнистии в 2020 году

В нашей стране малое количество приговоров носят оправдательный характер. Из этого можно сделать вывод, что в российских тюрьмах содержится большое количество граждан, в том числе тех, которые совершили незначительные правонарушения. Соответственно, у них и их родственников возникает вопрос, стоит ли ждать в 2020 году проведение уголовной амнистии?

Будет ли уголовная амнистия в 2020 году: новости из Госдумы

Зачастую амнистию путают с помилованием, но это разные понятия. Амнистия может относиться к большому количеству лиц, которые подходят под определенную категорию. А помилование — процедура строго индивидуальная. И оно применяется отдельно к каждому человеку. Его проект подают на рассмотрение президенту.

В России часто амнистируют заключенных в честь праздников или других значимых событий. В последний раз амнистию провели ко Дню Победы. В 2020 году власти тоже хотели приурочить данное событие к 9 Мая, но из-за начавшейся весной пандемии коронавирусной инфекции планы отодвинули на более поздние сроки. Уже давно закончился карантин, а чиновники так и не приняли окончательного решения, проводить ли амнистию в 2020 году.

Вторая волна пандемии, о которой заявляют представители ВОЗ может помешать планам руководства России в проведении амнистии. Так считают некоторые правозащитники, и вероятно её могут перенести уже на следующий год. Согласно исследованию ВЦИОМ, почти половина россиян (44%) положительно относятся к идеи освобождения части заключенных, раньше установленного срока. Напротив, 37% опрошенных не поддержали идею досрочного освобождения.

Коронавирусная инфекция скорректировала планы многих государств, Российская Федерация не стала исключением. Несмотря на брошенные силы в борьбе со смертельным вирусом, осуществить уголовную амнистию 9 мая так и не удалось. Власти не рискнули взять на себя ответственность выпустить большое количество заключенных в период пандемии.

Совет по правам человека предложил перенести дату амнистии на день окончания Второй мировой войны – 3 сентября. Первый месяц осени давно наступил, но об амнистии так никто и не объявил. Данное предложение до сих пор находится на рассмотрении депутатов и теперь уже вряд ли будет одобрено.

По данным ФСИН, сегодня в российских тюрьмах находится около полумиллиона человек, которые совершили преступления легкой тяжести. Если амнистию провели бы в этом году, то часть из них вышла на свободу досрочно. По приблизительным данным, освободить могли бы 15 тысяч осужденных.

За несколько месяцев до даты амнистии законопроект выносится на общественное обсуждение. Необходимо тщательно продумать вероятные последствия, чтобы убедиться в том, что правоохранительная система сможет проконтролировать граждан, вышедших на свободу по амнистии, ведь им предстоит адаптироваться к нормальной жизни в обществе и стать его законопослушными членами.

В социальных сетях появляется все больше предположений о том, что ожидается амнистия за 300 суток до окончания заключения.