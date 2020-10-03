Пугачева и вдова Кобзона пытались помочь больному Моисееву

В прессе на регулярной основе появляются сообщения о самочувствии прославленного певца Бориса Моисеева. В основном они вызывают опасения у его поклонников, так как не отличаются оптимизмом. Например, сообщается, что последствия перенесенного более 10 лет назад инсульта с каждым разом становятся все более тяжелыми для организма исполнителя.

Борис Моисеев: состояние здоровья на сегодня, 03.10.2020

Накануне модель Алена Кравец заявила, что артист «совсем плох». Она констатировала, что исполнитель не может полностью восстановиться после тяжелого недуга.

«Знакомые говорят, что после инсульта его облегчение было временным, а сегодня его состояние ухудшилось. Не хочется верить этому, но, к сожалению, все подтверждают эту информацию», — сказала модель.

Директор артиста Сергей Горох заявил, что Борис знать не знает эту светскую львицу, и она никогда его не навещала, не звонила и не писала в мессенджерах.

Так что, откуда у Алены информация о здоровье Моисеева, не известно. Может, она все это даже выдумала, в погоне за хайпом на имени певца.

По словам Сергея Гороха, Борис Моисеев чувствует себя неплохо, он в хорошем настроении, с чувством юмора все в порядке, смотрит телепередачи и в курсе всего происходящего.

Среди тех, кто помогает артисту, мужчина назвал имя Аллы Пугачевой. Как только до нее дошли слухи о болезни Моисеева, певица тут же позвонила ему и предложила любую помощь, в том числе финансовая.

Но Моисеев — артист далеко не бедный, и потому от денег Примадонны он отказался. Сейчас в каких-то астрономических суммах у него потребности нет, а на текущее лечение хватает пенсии и авторских отчислений.

Среди других знаменитостей, не оставшихся в стороне от чужого горя, оказалась и вдова Кобзона Нинель, которая регулярно справляется о здоровье певца и предлагает свою посильную помощь.