Кадыров предложил считать его заказчиком отравления Навального

Глава Чечни Рамзан Кадыров иронично отреагировала на заявление Навального о том, что его убийство заказал президент РФ Владимир Путин. Кадыров отметил, что в таком случае лучше обвинить в отравлении именно его, потому что это не будет выглядеть так «нелепо».

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В своем Telegram-канале глава региона написал, что обвинение оппозиционера в отношении российского президента не имеет оснований.

«Навальный назвал Путина заказчиком своего отравления. Субъективное мнение оппозиционер выразил без каких-либо доказательств, опираясь на скучные и скупые до фактов доводы», — написал Кадыров в соцсетях.

При этом Кадыров предложил Навальному идею – обвинить в покушении на его жизнь самого чеченского лидера. По мнению чеченца, это было бы не так нелепо. Также Кадыров признался, что это бы добавило новую абсурдную историю в его коллекцию.

«Нелепость» заявления Навального, по словам главы Чечни, состоит в толерантности Путина к оппозиции.

«Будь на его месте эксцентричный глава государства, всю радикальную оппозиционную нечисть давно бы вышвырнули из страны куда подальше по надуманным предлогам», — отметил он.

Тем временем, накануне оппозиционер в Германии заявил журналу Spiegel, что главврач омской больницы якобы покрывал действия отравителей, затягивая с транспортировкой, чтобы яд не сохранился в организме.

«Обвинения Алексея Навального в адрес спасших ему жизнь омских медиков по меньшей мере странные. Ведь если бы хотели его убить, то легко было бы сделать это в больнице, легко было бы не выпустить его в Германию, это же очевидно», — заявил популярный телеведущий и журналист Владимир Познер.

По его мнению, блогер хочет выжать все по максимуму из случившегося с ним инцидента и в своих заявлениях ориентируется на западную аудиторию.

«Навальный — оппортунист, который пытается выжать из создавшейся ситуации всё, что можно. На кого он рассчитывает, не знаю. Скорее всего, конечно, на западную аудиторию», — подчеркнул Познер.

Состояние Алексея Навального сейчас, 03.10.2020Российский блогер и оппозиционер Алексей Навальный, ранее выписанный из берлинской клиники «Шарите», проходит в Германии курс реабилитации.

По данным на 3 октября 2020 года состояние здоровья Алексея Навального стремительно улучшается. По его собственному признанию, еще недавно он не узнавал людей вокруг и «не понимал, как разговаривать», но сейчас быстро восстанавливается и активно делится с подписчиками и СМИ собственными оценками произошедшего.