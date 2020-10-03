Генсек ООН призвал РФ и США продлить СНВ-3

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Генсек ООН Антониу Гутерриш

Mary Altaffer/Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что России и США абсолютно необходимо продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений еще на пять лет, сообщает РИА «Новости».

«Абсолютно необходимо, чтобы Российская Федерация и Соединенные Штаты продлили без промедления СНВ-3 на максимальный срок в пять лет», — заявил генсек на выступлении в ГА организации.

По его мнению, существующий договор является единственным в мире инструментом, который позволят сдерживать крупнейшие в мире ядерные арсеналы.

Ранее спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли заявил, что если Россия не согласится продлить ДНСВ до начала президентских выборов в Америке, позиция Вашингтона по данному вопросу может измениться.

Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет.

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