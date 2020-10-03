Минфин США ввел санкции против восьми белорусских чиновников, сообщается на сайте ведомства.

Под санкции попали глава МВД Беларуси Юрий Караев, заместитель главы МВД Беларуси и командующий внутренними войсками Юрий Назаренко, заместитель командующего внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков, командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба, заместитель министра внутренних дел и начальник милиции общественной безопасности Александр Барсуков, начальник ГУВД мингорисполкома Иван Кубраков, зампредседателя белорусского ЦИКа Вадим Ипатов, секретарь ЦИКа Елена Дмухайло.

Санкции введены за фальсификацию выборов и нарушение прав человека в стране. Минск сообщил об ответных санкциях. В МИД РФ сегодня сообщили, что ответные санкции Беларуси, вступившие в силу с сегодняшнего числа, начинают автоматически применяться и в России в соответствии с союзническими обязательствами.

Акции протеста начались в ночь на 10 августа. Протестующие выразили несогласие с итогами президентских выборов, победу в которых одержал Александр Лукашенко, потребовали пересмотра голосов, а также назначения даты новых выборов.