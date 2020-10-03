Медсестра рассказала, как Заворотнюк выглядит сейчас на самом деле

Медсестра столичной больницы рассказала, что Анастасия Заворотнюк, которая долгое время борется с раком, выглядит весьма неплохо. Таким образом она опровергла появившуюся ранее в прессе информацию о тяжелом самочувствии популярной актрисы.Состояние здоровья Заворотнюк сегодня, 03.10.2020: последние новостиМедсестра говорит, что актриса не изменилась до неузнаваемости, осталась такой, как и была раньше. Кроме того, женщина рассказала, что Заворотнюк сейчас проходит лечение в России, а не за ее пределами. Медсестра утверждает в интервью popcake.tv, что актриса «чувствует себя нормально, все в порядке и с ее внешностью, волосы на месте, улыбается, она сейчас такая же, какой была раньше». Напомним, ранее из разных источников следовало, что актриса в борьбе с раком растеряла всю привлекательность.Информация о страшном заболевании звезды российских сериалов Анастасии Заворотнюк появились в средствах массовой информации в августе прошлого года. По неподтвержденным сведениям, у актрисы выявили онкологию — рак головного мозга. Ранее от данного заболевания скончалась певица Жанна Фриске.Впрочем, официального подтверждения информации в отношении Заворотнюк до сих пор нет. Родственники актрисы предпочитают молчать и на контакт не идут.

О болезни Заворотнюк узнала через несколько месяцев после рождения третьего ребенка. Самое последнее фото актрисы, которое имеется в распоряжении общественности, было сделано в апреле, когда Заворотнюк открывала в Ереване ювелирный салон. На снимке поклонники актрисы рассмотрели шрам на шее, который получается при биопсии загрудинных лимфоузлов, ее делают для диагностирования рака.В августе 2019 года о наличии у Заворотнюк серьезных проблем со здоровьем заговорили многие СМИ, сообщалось, что она находилась на лечении за рубежом. Слухи о болезни стали обрастать ужасающими подробностями. Так, в сентябре журналисты сообщили, что у актрисы начался отек мозга, она впала в кому. Также появилась информация, что Заворотнюк перенесла трепанацию черепа, эту операцию сделали в Германии.В мае 2020 года директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров доложил президенту Владимиру Путину, что у актрисы Анастасии Заворотнюк глиобластома. В августе, сообщает «Комсомольская правда», появилась информация о том, что актрису лечат специальной вакциной, созданной питерскими учеными на основе иммунных клеток. Курс лечения может растянуться на два года.Также издание отмечает, что Заворотнюк просто не обращала внимание на первичные симптомы онкологии. Головную боль и рвоту по утрам она объясняла тяжелым рабочим графиком.