Для российских туристов в космосе сделают доступ к Wi-Fi

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Модуль для четырех космических туристов установят на новой российской орбитальной служебной станции (РОСС), где будет в том числе Wi-Fi. Об этом сообщил первый заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьев, его слова приводит РИА Новости.

По словам Соловьева, РОСС будет состоять из пяти модулей.

Первые четыре — базовый, целевой производственный, модуль материального обеспечения, а также модуль-платформа для сборки, запуска, приема и обслуживания космических аппаратов. В пятом, коммерческом модуле, будут размещаться четыре туриста. В коммерческом модуле предполагается установить два больших иллюминатора и сделать доступ к Wi-Fi.

Новая станция по конфигурации будет схожа с отечественной станцией «Мир», затопленной в 2001 году. Отмечается, что все модули для РОСС могут быть выведены на орбиту с помощью ракет-носителей «Ангара-А5». Все пять модулей создадут на базе научно-энергетического модуля Международной космической станции (МКС) после того, как он будет изготовлен.

Также планируется, что к новой станции будет регулярно пристыковываться производственный модуль-лаборатория. Его смогут запустить с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б».

Космический турист впервые в истории выйдет в открытый космос в 2023 году. Соглашение об этом подписала ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия», входящая в состав «Роскосмоса», и американская компания Space Adventures Inc., занимающаяся развитием космического туризма. В 2023-м на Международную космическую станцию (МКС) на корабле «Союз МС» отправятся двое туристов.