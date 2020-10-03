Камера засняла утечку воздуха в российском сегменте МКС

Фото: Владимир Баранов / РИА Новости

Камера GoPro засняла утечку воздуха в отсеке российского модуля «Звезда» на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на переговоры экипажа станции с Землей, которые транслировались НАСА.

Специалист подмосковного центра управления полетами сообщил экипажу, что камеру снова помесят на трое суток в отсек российского модуля.

Камеру закрыли в отсеке, чтобы снять показания мановакуумметра. Это позволило понять, как быстро падает давление. Вечером 2 октября космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер открыли люки и достали камеру. Они посмотрели снимки и сообщили, что за полдня давление в отсеке упало с 733 до 643 миллиметров ртутного столба.

Утечка на модуле «Звезда», согласно «Роскосмосу», обеспечила общее падение давления атмосферы на МКС на уровне 1 миллиметра ртутного столба за 8 часов.

Как в конце сентября писало Business Insider, скорость утечки выросла до 1,4 килограмма в сутки, что потребовало повторной изоляции экипажа.

В конце августа 2018 года генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал об утечке воздуха с российского пилотируемого корабля «Союз», пристыкованного к МКС, источником которой стало просверленное отверстие диаметром 1,5 миллиметра. Менеджер подчеркнул, что соответствующая дыра была заклеена при помощи каптоновой ленты.