Сотрудника барнаульского комбината железобетонных изделий раздавило станком

В Барнауле на комбинате железобетонных изделий произошел несчастный случай, в результате которого серьезно пострадал сотрудник – его зажало тисками станка. Как пишет Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul, он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Это подтверждается имеющейся в распоряжении «Банкфакса» полицейской сводкой.

Инцидент произошел 29 сентября приблизительно в 14:30 по адресу проспект Калинина, 112/27, на предприятии АО СЗ «БКЖБИ-2». 33-летний мастер по изготовлению арматурных каркасов, который работает на производстве всего два месяца, стоя у станка, нарушил требования безопасности, из-за чего его зажало тисками. Его госпитализировали в городскую больницу № 1, где он находится в отделении сочетанной травмы в стабильно тяжелом состоянии.

У пострадавшего диагностировали закрытый перелом таза и повреждение органов малого таза. На момент подготовки материала в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю еще не располагали сведениями о происшествии, а потому не смогли уточнить «Банкфаксу», проводится ли по данному факту проверка.

Отметим, что предприятие считается одним из образцовых. Его руководитель Геннадий Мазалов за последние 10 лет восемь раз становился директором года по итогам соответствующего конкурса, который проводится при поддержке краевого правительства. Впрочем, на условия труда на предприятиях жюри конкурса, судя по положению, внимания не обращает: их интересуют только темпы изменения объемов производства, платежей в бюджет и средней зарплаты.