В России задумали отправить миссию по поиску жизни на Венере

Фото: Unidentified Aerial Phenomena / YouTube

Россия планирует отправить миссию по поиску жизни на Венере, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Научно-производственное объединение (НПО) имени Лавочкина.

Отмечается, что российская программа исследования Венеры включает три миссии в 2029-2034 годах. Первая — «Венера-Д» с запуском в ноябре 2029 года для изучения поверхности, атмосферы, внутреннего строения и окружающей плазмы планеты. Задача второй миссии, которую планируется отправить в июне 2031 года, заключается в продолжении исследования атмосферы планеты. Третья миссия будет отправлена в июне 2034 года, ее задача — доставка на Землю образцов атмосферы, аэрозолей и, возможно, грунта с Венеры.

Однако программу исследования планеты могут дополнить срочной отправкой в 2027 году станции для изучения возможных признаков жизни в атмосфере.

15 сентября Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) заявило, что настало время уделить изучению Венеры первостепенное внимание. Ранее астрономы обнаружили в верхних слоях планеты загадочные следы фосфина. Найденное соединение является продуктом жизнедеятельности живых организмов.