Мадуро поблагодарил Россию за вакцину от коронавируса

Николас Мадуро Фото: Carolina Cabral / Getty Images

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил благодарность президенту России Владимиру Путину и ее гражданам за поставку первой партии вакцины против коронавирусной инфекции. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«»Спутник V» уже здесь! Мы стали первой страной в Западном полушарии, которая начала третью фазу клинических испытаний этой вакцины от коронавируса», — написал Мадуро.

Первая партия российской вакцины от коронавируса прибыла в Венесуэлу в пятницу, 1 октября.

Ранее вице-президент Венесуэлы Дэлси Родригес заявил, что страна начнет на своей территории производство «Спутника V». Глава минздрава Карлос Альварадо добавил, что массовое производство вакцины в стране начнется после того, как в России завершится третья фаза испытания препарата.

«Спутник V» — первая российская вакцина от коронавируса, ее запустили в производство 15 августа. Первыми прививку получат граждане из группы риска и врачи, массовая вакцинация россиян начнется в 2021 году. По словам Мурашко, в рамках пострегистрационных исследований более 5,5 тысячи человек сделали прививки отечественным препаратом в московских клиниках.