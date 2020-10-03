Плющенко показал видео установления «мирового рекорда» 12-летней ученицей

Евгений ПлющенкоФото: Александр Вильф / РИА Новости

Чемпион по фигурному катанию Евгения Плющенко заявил, что его 12-летняя ученица Вероника Жилина установила мировой рекорд. Он показал видеозапись на своей странице в Instagram.

Плющенко утверждает, что Жилина стала первой в истории фигуристкой, которая исполнила четверной лутц в возрасте 12-ти лет.

«Вероника Жилина — 4Lz (четверной лутц — прим. «Ленты.ру»). Впервые в мировой истории в 12 лет девочка прыгнула самый сложный прыжок в фигурном катании! Так держать и только вперед!» — подписал Плющенко и указал аккаунт фигуристки @_veronikazhilina_. Он также отметил хорошую работу тренера Сергея Розанова.