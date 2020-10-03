Юлия Чичерина попала под обстрел в Нагорном Карабахе

Военный корреспондент Семен Пегов сообщил, что 42-летняя российская певица Юлия Чичерина вместе с мужем, архитектором Сухрабом Раджабовым, попала под обстрел азербайджанских беспилотников по пути к Степанакерту. Известно, что в настоящее время они находятся в укрытии в 40 километрах от столицы Нагорного Карабаха. Звезда приехала в Ереван, чтобы поддержать Вооруженные силы Армении в военном конфликте с Азербайджаном.

Позже муж Чичериной сообщил телеграм-каналу «Подъем», что все обошлось без ранений.

Вроде бы все обошлось. Без ранений. Они вокруг сейчас, мы еще не доехали, тут вокруг их много летает. Мы в Карабах поехали поддержать, добровольцами,

— сказал он журналистам.

В четверг ночью Чичерина опубликовала у себя в телеграме снимок, сделанный в столице Армении, а также кадр в военной каске и в бронежилете с шевронами Вооруженных сил Армении. О том, что Юлия собирается приехать в зону конфликта, первым написал российский военный канал WarGonzo.

Певица Юля Чичерина мчит на карабахскую передовую! Ждем!

— сообщил WarGonzo.

При обстреле города Мартуни в непризнанной республике Нагорный Карабах под огонь попали и журналисты «Дождя».

Напомним, после завершения карьеры певица стала поддерживать жителей Донбасса, осуждая действия украинских властей.