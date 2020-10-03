Самый трогательный видеозвонок: Кейт Миддлтон и принц Уильям умиляются маленькой коале

Пожары в Австралии в начале этого года потрясли весь мир. От их разрушительных действий пострадало немало территорий страны. Одной из них стал остров Кенгуру, расположенный к югу от Австралии. Местным владельцам малого бизнеса пришлось не только буквально начинать жизнь с нуля, но и справляться с распространением коронавируса, который тоже не обошел их стороной.

Так, вчера, чтобы больше узнать о последствиях пожаров, с местными бизнесменами и спасателями по видеосвязи пообщались 38-летние Кейт Миддлтон и принц Уильям.

Самым трогательным моментом разговора стало появление в нем особого гостя — маленькой коалы по кличке Грейс. Увидев животное, Кейт Миддлтон расплылась в улыбке.

Она такая милая! Такая сладкая!

— сказала она.

Должен сказать, что она выглядит очень ухоженной. Похоже, у Грейс там хорошая жизнь,

— отметил принц Уильям.

Когда совладелица парка дикой природы, где теперь живет Грейс, Дана Митчелл сообщила герцогам, что популяция коал сократилась с 60—80 тысяч до 5—10 тысяч, они были потрясены.

Выслушав истории местных жителей, принц Уильям отметил, что он очень впечатлен духом сообщества и тем, как они держатся вместе и справляются с проблемами.

Кейт Миддлтон и принц Уильям были в Австралии в 2014 году. Герцог Кембриджский выразил надежду, что после возвращения к нормальной жизни они с супругой смогут посетить Австралию и побывать на острове.