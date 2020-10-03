Полиция Роспотребнадзор снова начали искать нарушителей масочного режима барнаульских автобусах

Сотрудники Роспотребнадзора и полиции в Барнауле возобновили рейды с проверками соблюдения гражданами масочного режима в общественном транспорте и на остановках. Возврат к этой практике в ведомствах объясняют увеличением числа заразившихся коронавирусом в регионе.

Как пишет портал «Вести22», такие рейды полиция и Роспотребнадзор будут проводить трижды в неделю. Они уже проверили больше 100 автобусов. «Мы фиксируем нарушения с остановки, фотографируем. Видно, что водитель находится на рабочем месте без маски. Потом заходим в автобус, представляемся, потом оформляем документы, смотрим номер, кто перевозчик», — объяснил схему главный специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Алексей Тюрин.

В ведомстве утверждают, что около половины всех водителей и кондукторов ездят без масок, хотя пассажироперевозчики якобы давно обеспечили своих сотрудников средствами защиты органов дыхания. В транспорте же они надевают маски только если замечают проверяющих.

За одно нарушение ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) на автоперевозчика составляют предписание. Затем проверяют, как его исполняют водители, кондукторы. Если они вновь будут без масок, юридическому лицу грозит штраф до 500 тысяч рублей. Пассажирам и водителям это может обойтись в сумму до 40 тысяч рублей.

Ранее сотрудники полиции совместно с представителями администраций в муниципалитетах также проводили аналогичные рейды в общественном транспорте и на остановках. Однако тогда результаты таких проверок были весьма скромными. Например, в июле по результатам одного из рейдов нарушения были зафиксированы лишь в трех автобусах, да и то со стороны пассажиров. При этом граждане настаивали, что кондукторы и водители куда чаще на тот момент нарушали масочный режим.