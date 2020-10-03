ЕС ввел санкции против белорусских чиновников и пожалел Лукашенко

В Белоруссии тут же ответили и еще пригрозили «более серьезными последствиями».

Только с третьей попытки Евросоюзу удалось все-таки ввести санкции против Белоруссии. Да и то из-за того, что к делу активно подключился президент Франции Эммануэль Макрон. Эксперты «Взгляда» связывают такую активность французского президента с обидой за резкий ответ Лукашенко на «отповедь» самого Макрона, который заявил, что президент Белоруссии нелегитимный и должен уйти. На что Александр Григорьевич напомнил Макрону, что ему еще два года назад следовало уйти из-за массовых протестов «желтых жилетов». Также эксперты считают, что именно в пику Лукашенко Макрон и организовал в Вильнюсе встречу с его главным оппонентом экс-кандидатом в президента Светланой Тихановской. Ну, еще и главные лоббисты санкций по «белорусскому делу» — Польша и Литва.

Как бы то ни было, но в основном досталось 40 белорусским чиновникам, который вошли в санкционный список и отныне им запрещен въезд в страны ЕС, наложен арест на недвижимость за рубежом и заморожены зарубежные счета. Наказывают «за фальсификацию выборов и нарушение прав человека», поясняет решение ЕС.

Примечательно, что в списке нет самого президента Александр Лукашенко, хотя Запад в общем-то грозился наказать именно его. Правда, президент Белоруссии оказался невыездным, но ему не привыкать в общем-то.

Столь мягкие санкции в Европе объяснили тем, что хотят сохранить возможность для диалога. «Мы должны убедить белорусов, что мы готовы помогать им, поддерживать экономику, расширить доступ на европейский рынок, облегчить доступ к кредитованию, упростить визовый режим», — пояснил Макрон.

«Ответка» от белорусских властей последовала моментально. МИД Белоруссии заявил, что «санкции введены как карательная мера по сути за то, что Беларусь не пошла на выполнение набора ультимативных требований, удовлетворять которые не стало бы ни одно уважающее себя суверенное государство». При этом ответные санкции введены со 2 октября. Также внешнеполитическое ведомство Белоруссии дало понять, что может пересмотреть уровень дипломатического присутствия в Евросоюзе на предмет их целесообразности.

«ЕС угрожает нам тем, что пересмотрит свои отношения с Беларусью. Это будет его выбор. Белорусская сторона, в свою очередь, также готова к подобному пересмотру отношений и будет и далее адекватно реагировать на любые недружественные действия», — приводят СМИ Белоруссии цитату из заявление МИД.

В последнее время санкции стали одним из самых популярных приемов для оказания политического и экономического воздействия и шантажа. Страны ЕС и НАТО не могут вмешиваться в дела чужих государств, потому и пытаются хоть наложением санкций оказывать давление и влияние на несогласных. Хотя в последнее время именно за это Европу и подвергают критике, поскольку таким образом наказывают не столько представителей местной власти, сколько население стран, в отношении которых введены ограничения.

Запад, включая и соседнюю Украину, которую, к слову сказать, белорусский политик активно поддерживал, не признает Лукашенко легитимным президентом. Примечательно, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что отныне будут называть главу Белоруссии по имени и фамилии, без указания «президент». Только вот, кому от этого хуже? Вряд ли Александру Лукашенко.