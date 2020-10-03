Волинські школярі зібрали допомогу для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах

У рамках акції «Естафета добрих справ» учні 5-Г класу ЗОШ № 10 міста Ковеля разом зі своїм наставником Віталієм Волосюком зібрали речі, одяг та взуття для дітей, які волею долі опинилися в складних життєвих обставинах та перебувають в обласному центрі соціально-психологічної реабілітації.

Про це інформують на сайті Ковельської міської ради.

«Такі акції виховують у дітей співчуття, повагу, доброту та милосердя до своїх ровесників, які зараз не мають свого дому, родини», – переконаний Віталій Власюк.

Подякував учням та їх класному керівникові за гарну ініціативу і перший заступник міського голови Михайло Гетьман. А працівники служби у справах дітей уже передали речі у центр та завезли туди і солодощі. Директор закладу Галина Йовик щиро пораділа, що у Ковелі є такі школярі, які уміють творити добро.

А п’ятикласники закликають учнів навчальних закладів міста підтримати гарні починання та продовжити естафету добрих справ, адже завжди комусь необхідна допомога.