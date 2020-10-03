В Армении сообщили об уничтожении двух беспилотников в Карабахе

В небе над Нагорным Карабахом сбито еще два беспилотника, сообщил представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Уничтожение продолжается», — написал он в «Фейсбуке».

Военные Армении ранее сообщили, что обладают доказательствами присутствия вражеских беспилотников в небе над Арменией. Все видео и другие материалы планируется отправить в ОДКБ.

Напомним, ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Власти непризнанной республики заявили, что азербайджанские военные открыли огонь по его территории, в том числе по Степанакерту.

В минобороны Армении утверждают, что первоначально Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана. В Баку говорят, что огонь открыли армянские силы, а азербайджанские войска начали контрнаступательную операцию.