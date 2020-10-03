Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде снова отложили

Кадр: фильм «Не время умирать»

Премьеру нового фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде «Не время умирать» (No Time to Die) отложили во второй раз из-за эпидемии коронавируса. О соответствующем решении киностудий Metro Goldwyn Mayer (MGM) и Universal Piсtures сообщается в аккаунте @007 Twitter.

Премьера 25-й части должна состояться 2 апреля 2021 года.

«MGM, Universal и продюсеры Бонда Майкл Уилсон и Барбара Брокколи сегодня объявили о том, что выход «Не время умирать», 25-го фильма о Джеймсе Бонде, отложен до 2 апреля 2021 года для того, чтобы его могли посмотреть зрители во всем мире», — уточняется в сообщении.

Режиссером «Не время умирать» выступил Кэри Фукунага, известный по работе над сериалом «Настоящий детектив». В картине также сыграли Кристоф Вальц, Леа Сейду, Ана де Армас, Бен Уишоу и Рэйф Файнс.

Ранее американская поп-звезда Билли Айлиш выпустила клип на титульную песню для нового фильма бондианы.

В марте премьеру 25-й части франшизы о шпионе «Не время умирать» отложили из-за вспышки коронавируса. Фильм должен был выйти в апреле, тогда показ сдвинули на 19 ноября.

Ранее издание The Independent назвало худший фильм о Джеймсе Бонде. Журналисты составили рейтинг всех фильмов об агенте 007. Худшей признали вышедшую в 2002 году картину «Умри, но не сейчас». 20-ю часть бондианы с Пирсом Броснаном в главной роли раскритиковали за нелепые эпизоды, среди которых оказалось появление Мадонны в качестве инструктора по фехтованию и машина-невидимка.