Женщина придумала необычный способ мести изменившему ей парню

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Женщина придумала необычный способ, чтобы отомстить своему бывшему парню, уличенному в измене. Об этой истории пишет Daily Star.

Обманутая женщина опубликовала в социальной сети фотографию роскошного костюма своего бывшего молодого человека, который он забыл у нее дома. Она пообещала сжечь костюм ценой в 150 фунтов стерлингов (15 тысяч рублей) и отправить изменнику по почте, если никто из подписчиков не захочет забрать его себе совершенно бесплатно.

Пользователи назвали женщину героиней за ее реакцию на измену партнера. Один из них пошутил: «Есть какие-нибудь рыболовные снасти, которые ты хочешь сжечь?».

Ранее житель США раскрыл измену жены благодаря установленному на ее мобильном телефоне приложению для умного вентилятора. Он решил обновить приложение для фильтра умного вентилятора, установленное на телефоне его жены. В этот момент на экране появилось уведомление о сообщении. В итоге он пришел к выводу, что его жена, с которой он был в браке 17 лет, уже 18 месяцев изменяет ему с женатым коллегой.