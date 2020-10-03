Павлиашвили впервые поделился фотографией мамы

На своей странице в «Инстаграме» Сосо Павлиашвили впервые опубликовал портрет своей мамы Азы Александровны и подписал: «С Днём Рождения, моя любимая Мамочка! Я самый счастливый, потому что я твой сын. Спасибо небесам. Живи Вечно!!!» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Znamenitka).

На это трогательное поздравление мгновенно откликнулись все друзья артиста: с добрыми пожеланиями маме оставили комментарии Юлия Ковальчук, Валерия, Максим Галкин, Игорь Крутой и другие знаменитости.

Сосо Павлиашвили, в пример многим, искренне пропагандирует семейные ценности: всегда появляется в окружении супруги Ирины, своих дочерей Сандры и Лизы, а также сына от первого брака Левана (1987 года рождения), которого он забрал в Москву в подростковом возрасте. В условиях карантина артист вынужден поздравлять маму на расстоянии. Родители артиста живут в Тбилиси, и поэтому с ними он видится не так часто, но чувства свои выражает в песнях.