Божена Рынска вспомнила покойного мужа Игоря Малашенко в его день рождения: «Таких больше нет»

Сегодня одному из создателей компании НТВ Игорю Малашенко могло бы исполниться 66 лет. Напомним, что он покончил с собой в феврале прошлого года. Его 45-летняя вдова Божена Рынска призналась, что до сих пор тоскует по мужу и очень его любит. В его день рождения она опубликовала в инстаграме пост, в котором откровенно рассказала о своих чувствах.

Я до сих пор люблю Игоря, несмотря на страшную обиду. Это была самая большая, светлая, нежная любовь моей жизни. Я тоскую без Игоря. Таких, как Игорь, больше нет. Это был удивительно талантливый человек — талантливый в телевидении, в фотографии, в математике,

— написала она.

В смерти мужа журналистка обвинила его бывшую жену Елену Малашенко, бракоразводный процесс с которой у Игоря Малашенко был непростым.

Я не устану повторять, что, если бы бывшая жена не втянула его в суды, он был бы жив до сих пор. Он хотел разойтись миром, делал щедрое предложение. Но она знала, как плохо он держит удар, и, судя по тому, что нам рассказывала горничная, ставила своей целью Игоря уморить,

— заявила она.

Бывшую жену Малашенко Рынска «назвала бездарной, неумной, ничем не примечательной женщиной и алчной посредственностью».

Божена также добавила, что это первый день рождения ее мужа, который она проведет вместе с их дочерью Женей: в марте журналистка стала мамой, дочку ей родила суррогатная мать.

Как признавалась Рынска, зачать ребенка им с мужем было сложно: Малашенко перенес несколько операций, а сама она не могла родить самостоятельно из-за врожденной патологии. Решение обратиться к суррогатной матери принял ее муж. Но попытки суррогатных матерей выносить паре ребенка были неудачными — у них случались выкидыши. После смерти мужа Рынска вновь обратилась за помощью к современной медицине, и суррогатная мать родила ей дочь.От первого брака у Малашенко есть трое детей, но они общаться со своей сестрой от Рынски не хотят.