Профком бийского оборонного предприятия прояснил информацию грядущем сокращении работников обновлено

Председатель профкома Федерального научно-производственного центра «Алтай» Андрей Докучаев подтвердил «Толку», что на предприятии планируется сокращение работников. Ранее «Банкфакс» писал, что в Сети появился проект приказа, согласно которому под эту меру может попасть 30 человек.

По данным издания, ФНПЦ «Алтай» выполнил последний оборонный заказ, а новый не получил. В итоге предприятие планирует уволить сотрудников одного из цехов. По словам Андрея Докучаева, приказ об увольнении в настоящий момент еще не подписан, потому что всем потенциально попадающим под сокращение предлагаются другие должности. В частности, существует договоренность с Барнаульским станкостроительным заводом, на котором бийские рабочие смогут работать вахтовым методом.

Со слов председателя профкома, как только с сотрудниками ФНПЦ будет достигнута договоренность, станет известно количество высвобождаемых. Тогда соответствующее уведомление будет направлено в центр занятости населения. По предположению Докучаева, в итоге производство могут покинуть менее 10 работников.

Отмечается, что сокращение персонала одного из цехов – вынужденная мера, вызванная отсутствием нового оборонного заказа, при этом другим производством предприятие заниматься не имеет права без распоряжения Минобороны. Данный вопрос планируется к обсуждению на заседании отраслевой комиссии, намеченной на октябрь.

Напомним, что ранее в Сеть попал проект приказа руководства АО ФНПЦ «Алтай», согласно которому 30 сотрудников цеха № 1 должны быть сокращены. В документе указано, что увольнения запланированы в целях оптимизации работы цеха и повышения эффективности. Также в нем указано, что начальник цеха должен определить рабочих, подлежащих сокращению, до 15 ноября. ИА «Банкфакс» тогда обратилось за комментарием в центр занятости населения Бийска, чтобы узнать, подавал ли ФНПЦ «Алтай» уведомление о высвобождении работников. В ЦЗН оперативно не прокомментировали ситуацию, в связи с этим был направлен запрос. На самом предприятии «Банкфаксу» пообещали прояснить ситуацию позднее. В адрес АО также был направлен запрос. Ответы на оба письма пока не поступили.

Известно, что бийское предприятие последние несколько лет испытывает экономические подъемы и спады. Речь об этом шла еще в 2016 году, когда появилась информация о сокращениях рабочих. Уже тогда появились первые предположения о полном закрытии производства. Однако оно осталось на плаву после вмешательства на тот момент губернатора Александра Карлина.

UPD 10:09: Уже после публикации материала в адрес ИА «Банкфакс» поступил ответ от Центра занятости населения КГКУ «Управление социальной защиты населения по Бийску, Бийскому и Солтонскому районам». В документе сказано, что ФНПЦ «Алтай» в июле-сентябре 2020 года направило сведения о планируемом высвобождении 13 человек. Причина увольнения — «уменьшение объема выполняемых работ, оптимизация затрат, оптимизация организационной структуры предприятия для повышения эффективности работы подразделений». В этих уведомлениях было сказано, что увольнение сотрудников планируется с 8 сентября по 30 ноября 2020 года.