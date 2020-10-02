НАТО тестирует новые базы в Европе для стратегических бомбардировщиков

По мнению военных экспертов это делается для «сдерживания России».

Американские стратегические бомбардировщики нового поколения B-2 в августе-сентябре 2020 года стали все чаще базироваться в Европе, преимущественно в Великобритании. Оттуда они совершают полеты за Северный полярный круг, в Исландию и на Азорские острова. Это может говорить о том, что вооруженные силы альянса отрабатывают боевое применение бомбардировщиков против российских военных объектов.

По сообщениям европейских СМИ, развертывание стратегических бомбардировщиков в Европе свидетельствует о том, что НАТО готовится к сдерживанию российских войск, и служит «сигналом» о возможностях альянса для его противников.

Как считает военный эксперт Юрий Зверев, НАТО ставит своей целью, прежде всего, российские базы атомных подводных лодок с баллистическими ракетами на Кольском полуострове, а также хранилища ядерных боеголовок и баллистических ракет подводных лодок Северного морского флота.

Перелеты стратегических бомбардировщиков из Англии в Исландию и на португальские Азоры по мнению эксперта свидетельствуют о том, что B-2 отрабатывают перелеты с минимальной наземной поддержкой для беспрепятственного доступа ко всем уголкам Европы.

Эти бомбардировщики уже применялись во время боевых действий в Ираке, Афганистане, Ливии и Югославии. Тогда B-2 вылетали с авиабазы Уайтмен в Миссури, однако теперь применение ряда «необычных» баз позволит натовским самолетам увеличить количество боевых вылетов.

Россия в свою очередь не стоит «в сторонке». Так, в августе прошлого года несколько стратегических ракетоносцев Ту-95МС выполнили полет над Беринговым морем. Их полет прошел в рамках учений «Океанский щит-2019», информирует телеканал «Звезда». В то же время ракетоносцы Ту-95 ВКС пролетели над нейтральными водами Берингова моря. Как сообщает канал, во время 10-часового перелета полета наши самолеты сопровождали истребители F-22 и F-18 ВВС США.

29 сентября «Блокнот» писал о том, как в ходе вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе Турция применила американские истребители F-16. Тогда пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила, что турецкие самолеты обеспечивали нанесение ракетных ударов по населенным пунктам. Но впоследствии эту информацию Анкара и Баку опровергли.

Ранее «Блокнот» сообщал о том, как в Ливии с воздуха американские Mirage 2000-9 ВВС ОАЭ разнесли военную базу Аль-Ватыя.