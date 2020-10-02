В Республике Алтай второй зарегистрировали больше сотни случаев заражения коронавирусом день

В Республике Алтай за минувшие сутки было выявлено 102 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб региона в своем официальном Telegram-канале. Кроме того, была зарегистрирована еще одна смерть от COVID-19 среди пациентов.

Из 102 случаев 30 было выявлено в Горно-Алтайске, 27 – в Майминском районе, 17 – в Онгудайском районе, 12 – в Кош-Агачском районе, по шесть – в Усть-Канском и Усть-Коксинском районах, три – у жителей Турочакского района, и один случай был зарегистрирован в Улаганском районе. С учетом этого в Республике Алтай за все время лабораторно было подтверждено 3784 случая. Отметим, что на протяжении последних дней в регионе фиксируется резкий всплеск заболеваемости: показатель превышает данные по Алтайскому краю, население которого примерно в 10 раз больше. Это может свидетельствовать о том, что власти не вполне контролируют ситуацию.

Помимо этого 1 октября в регионе скончался 72-летний житель Новосибирской области, ранее прибывший в Чемальский район. Коронавирус у него был подтвержден 10 сентября. У мужчины диагностировали коронавирусную пневмонию, а помимо этого еще и гипертоническую болезнь. Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировано 22 летальных случая у пациентов с коронавирусом. 19 человек умерли непосредственно от COVID-19, еще трое – по иным причинам.

Всего на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 95 215 человек. Под медицинским наблюдением находится 680 человек. По данным на утро 2 октября, за весь период в регионе выздоровели 2783 человек.