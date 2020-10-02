Насколько плохо: эксперты оценили последствия второй волны COVID-19 на уровень жизни россиян

Эксперты высказали свой прогноз относительно российской экономики, отвечая на вопросы: окажется ли удар от пандемии сильнее, чем в первый раз, и что ждет граждан.

Упадет ли российская экономика еще сильнее, сможет ли пережить вторую волну бизнес, как изменится уровень жизни граждан? На эти и другие вопросы попытались ответить разные эксперты.

Как считает большинство из них, Россия в последние годы переживала нелегкие времена. Так, последние 6 лет: с 2014 вплоть до минувшего года Россия находилась либо в экономическом кризисе, либо отмечался рост, но незначительный (1,5% в год), а в 2019 уровень доходов населения упал чуть ли не на 9,5%.

На этом фоне сотрудник Института «Центр развития» НИУ Высшей школы экономики Николай Кондрашов считает, что во время первой волны ситуация оказалась лучше, чем прогнозировали ранее. «Основной удар пришелся на второй квартал, когда падение ВВП по отношению к первому кварталу составило 7,2%. В третьем квартале рост ВВП по отношению ко второму кварталу может составить примерно 3–4%», — прокомментировал «Медузе» научный сотрудник института. Кондрашов отметил помощь государства, посчитав, что она должна была быть более действенной для отдельных секторов, к примеру, общепит, организации сферы культуры, сектор услуг и др. Если бы государство предоставило большую помощь бизнесу в этот короткий промежуток времени, удалось бы существенно сократить рост неравенства по убыткам, которые россияне понесли во время кризиса, отметил эксперт, считая рост неравенства одним из проявлений этого кризиса. Не будь второй волны, экономика рано или поздно вернулась бы к предыдущему своему состоянию, и уже к 2022 году уровень ВВП достиг бы докризисных показателей, но вторая волна – это уже большая проблема, подчеркивает специалист. При этом он не исключает и более благоприятный исход, который будет зависеть от того, как долго продлится вторая волна. Но даже если карантин и не введут, все равно она скажется на потребительской активности. «Люди будут избегать перемещений и контактов, откладывать это до спокойных времен и понимать, что деньги нужно экономить. Экономика будет в ступоре», — говорит эксперт.

Напомнил Кондрашов и о мировом кризисе, на который тоже оказывает влияние вторая волна. Многое в России будет зависеть от того, как мировая экономика переживет вторую волну и кризис, уточнил экономист.

Директор «Центра исследований постиндустриального общества» Владислав Иноземцев отметил, что все панически боялись удара от первой волны коронавируса, но российская экономика стоически пережила ее. В то же время экономист убежден: спад небольшой, потому что падать некуда. Кроме того, государство поддерживает бюджетников зарплатами, предприятия госзаказами, что смягчает удар, если учесть, что в России рыночный сектор гораздо меньше, чем на Западе. «Поэтому сокращение потребления не такое катастрофическое. На рынке автомобилей у нас состоялось падение около 20%, а в Италии — 42%, в Германии — 45%», — сказал Иноземцев.

Плохо было ресторанному, гостиничному бизнесу, авиационной отрасли, транспорту, туризму. Но после первой волны все стало восстанавливаться, отметил эксперт, объясняя все российской безбашенностью, то есть люди ходят, ездят, не боятся ничего, а некоторые и вовсе считают выдумками всю эту пандемию. Именно поэтому отрасли стали быстро выходить из спада. Расти не станут, но падения не произойдет, делает вывод Иноземцев. А вот что будет дальше с экономикой – точно не знает никто, уверенно заявляет он. Если вдруг волна окажется слишком мощной, то снова все закроется, а это уже сильнейший удар, от которого сложно будет оправиться. Некоторые эксперты сравнивают нынешний кризис с тем, через который россияне прошли в 90-е годы, но Иноземцев считает сравнение некорректным. Тогда у людей обесценились все сбережения, месяцами не платили зарплаты, цены росли чуть ли по 100% в год. Сейчас другое дело: доходы падают на 10-20%, зарплаты выплачиваются бюджетникам, пенсионеры получают пенсии, удар будет, но это не трагедия, какая была в 90-х, уверен экономист.

«Экономику России сложно уничтожить, сложно спустить с рельсов, но и разогнать тоже невозможно», — заключает он, отмечая, что люди начинаются приспосабливаться к ухудшающимся условиям жизни.

Однако известный специалист Михаил Хазин не исключает обнуления накоплений россиян. Экономист заявил изданию Evo-rus.com, что одним из самых эффективных способов удержать экономику на плаву является девальвация рубля. Впрочем другой экономист Михаил Делягин тоже склоняется к тому, что обесценивание российской валюты неизбежно. И рубль уже обесценивается, глядя на обменники, где курс доллара и евро упорно ползет вверх. Но есть те, кто и в девальвации рубля видят положительный момент. «Девальвация лучше, чем дефолт, поэтому с ней нам придется смириться», — успокаивают они.

Такова наша новая реальность, и с этим придется мириться, вторят им другие экономисты.

Ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов назвал Россию – середняком на фоне ряда европейских стран, с трудом переживших первую волну коронавируса.

«Наша отсталость стала нашим плюсом. Наиболее пострадавшие сектора у нас занимают наименьшую роль. У нас меньше доля тех услуг, которые требуют личного взаимодействия. Из-за чего в Америке и в странах Европы сильно пострадал, например, медицинский сервис. Все силы были брошены на борьбу с коронавирусом, а зарабатывают эти сервисы другими операциями и услугами. В России этот сектор развит меньше, и то, что этот сектор просел, не так страшно, если считать это по ВВП. И в России много таких секторов и услуг», — прокомментировал изданию Ениколопов.

Сюда же он приплюсовал и меньший уровень привязанности России к мировой экономике. «Если у вас нет тети, вам ее не потерять. У нас не было притока капитала, чтобы его потерять», — сравнил экономист.

Многое будет зависеть от того, какой будет вторая волна, но Ениколопов считает, что какой бы она ни была, правительство вряд ли рискнет вводить такие же жесткие ограничения, какие были весной.

«Полноценное восстановление экономики начнется, когда изобретут вакцину, которая будет вызывать у людей доверие. Тогда убирается фактор неопределенности, который сейчас очень сильно влияет на спад экономики. Все замирают, люди меньше тратят, предприятия не инвестируют, хотя есть деньги. Они просто ждут, когда проявится ситуация. И когда психологически ситуация станет более понятной, можно ждать восстановительного роста», — заключил эксперт.

Зарплаты — это, конечно, хорошо, но прогноз о том, что россиян ждет тотальная безработица, делает перспективу в ожидании удара второй волны безрадостной.