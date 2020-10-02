Загитова и Ягудин поспорили в «Вечернем Урганте»

Фигуристка Алина Загитова вновь приняла участие в программе «Вечерний Ургант». На этот раз олимпийская чемпионка пришла в студию вместе с Алексеем Ягудиным. Они вместе рассказали о своих впечатлениях о новом сезоне «Ледниковый период», где Загитова и Ягудин — ведущие.

Во время беседы Ягудин рассказал про единственный аспект на съемках «Ледникового периода», с которым он уже свыкся, но поначалу он его заводил.

«Алина со мной разговаривает на „вы“. Это ненормально. Я ребенок внутри, посмотрите на мои видео», — сказал Ягудин.

На это Ургант напомнил, что Ягудин стал олимпийским чемпионом, когда Загитовой еще не родилась.

«Леша не изменился с того времени. Я хочу, чтобы на „ты“», — сказал на это Ягудин, отметив, что эта ситуация его очень смущает.

Ургант предложил Загитовой перейти на «ты».

«Я не могу. Я так воспитана. Я живу в семье мусульман, у нас принято старшему поколению говорить «вы», — сказал фигуристка.

«Но Леша-то не мусульманин. — сказал Ягудин. — Пускай примет ислам. Прими! Тогда будет логично».

Ягудин на это ответил, что он атеист, и ему будет сложно сделать такой шаг.

Ранее стало известно, что Загитова не примет участие в серии Гран-при сезона 2020/21, которая пройдет в Москве с 20 по 22 ноября. Ранее 18-летняя фигуристка пропустила контрольные прокаты сборной России.