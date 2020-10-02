Копия Селены Гомес: Анна Семенович показала, как выглядела в 16 лет

Анна Семенович на рубеже сорокалетия предалась философским рассуждениям — можно ли жизнь перемотать назад, как киноленту? Певица разместила на своей странице в «Инстаграме» портрет в свои 16 лет, предложив подписчикам порассуждать о том, что было бы, если бы у нее в том возрасте был бы нынешний опыт.

«На этой фотке мне 16 лет, я только начинаю свой путь и все ещё впереди! Впереди чемпионаты по фигурному катанию, институт, смена карьеры, безумная популярность, сумасшедший график работы. Много всего ждёт эту маленькую девочку, много счастья и много разочарований в любви» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Znamenitka), — написала она. И сама себе ответила: «Я люблю каждую свою рану, каждую трещинку и благодарю себя за умение верить в лучшее, и оставаться не смотря ни на что, все той же доброй девочкой с большими глазами».

Однако не все комментаторы оказались настроены поддержать этот философский диалог. Например, рэпер Потап просто заметил, что Анна Семенович в 16 лет — одно лицо с Селеной Гомес. Другие фолловеры согласились — сходство с экс-девушкой Джастина Бибера просто поразительное. Оказалось, что неожиданный портретный ракурс выявил ранее не замеченное поклонниками сходство звезд.