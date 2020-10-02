Ушел из жизни близкий друг Пугачевой

Александр Кальянов когда-то был одним из самых ярких артистов в «Театре Пугачевой». Хотя поначалу он был лишь звукорежиссером у Аллы Борисовны, но певица, услышав однажды Александра, убедила его: надо выходить на сцену.

В последние годы, как становится известно сейчас, музыкант чувствовал себя неважно. Однако он никогда не жаловался даже близким друзьям — считал, что для общения есть другие темы…

«Ушёл из жизни Александр Кальянов. Близкий друг и соратник, часть моей творческой жизни, — опубликовала Пугачева пост у себя в инстаграме. — Слушайте его песни и помяните его. Царство Ему Небесное».