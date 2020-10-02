Врач рассказал о влиянии коронавируса на детскую психику

Фото: pixabay.com

Президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный рассказал изданию Ura.ru о влиянии пандемии коронавируса нового типа на психику детей.

Врач объяснил, что дети реагируют не на события в мире, а на мнение людей из их ближайшего окружения. Например, у ребенка может развиться патологический страх, если его родные повторяли, что все умрут от коронавируса или вообще неадекватно реагировали на пандемию.

Кроме того, продолжил специалист, на детей может повлиять и самоизоляция, поскольку есть такие виды занятий, которые не подходят для проведения в режиме онлайн, в частности, спортивные или творческие, что «может сильно обеднить детство». Но все же дети переживают изоляцию по-разному. Тех, кому не хватает общения и хочется гулять, она тяготит, другие, наоборот, очень радуются карантину.

Ранее психиатр Евгений Фомин назвал россиянам универсальную «таблетку» для профилактики депрессии и тревожности. Он посоветовал заниматься любым спортом на свой вкус. Он добавил, что когда человек «нагружает мышцы», то позже чувствует себя лучше.