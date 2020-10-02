Азербайджан нанес три удара тяжелыми ракетами по Степанакерту

Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Вооруженные силы Азербайджана нанесли три ракетных удара по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерту в пятницу, 2 октября. Об этом сообщил единый информационный центр при правительстве Армении, передает ТАСС.

«Азербайджан нанес по Степанакерту три удара тяжелыми ракетами», — говорится в сообщении. Отмечается, что Общественное телевидение Армении показало видео последствий удара из Степанакерта. На кадрах видно, что удары были нанесены по жилым кварталам столицы НКР.

Ранее 2 октября сообщалось, что Вооруженные силы Азербайджана нанесли удар по Степанакерту. В результате обстрела пострадали мирные жители, был нанесен урон гражданской инфраструктуре, сообщили в министерстве обороны Армении.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан заявил, что занял семь сел, которые находились под контролем противника. Армения отрицает эту информацию. Вместе с тем президент непризнанной НКР Араик Арутюнян признал потерю части позиций в районе Талыша и на южном направлении.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.