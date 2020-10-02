След засухи алтайские хозяйства распродают пускают свой скот нож из-за нехватки кормов

Фермерские хозяйства и частные подворья Алтайского края испытывают дефицит сена для скота, поскольку из-за летней засухи на полях сформировалась скудная кормовая база. Как сообщает ГТРК «Алтай», в связи с невозможностью прокормить животных некоторые хозяйства продают их или пускают на мясо, хотя фермеры пока стараются не опускать руки.

Финансовое положение личных подсобных хозяйств в Алтайском крае не позволяет им закупать корма для домашнего скота. Чтобы прокормить поголовье и подготовить сено на зиму, нужны десятки тысяч рублей, которых у селян нет в излишках. Особенно такие траты недоступны жителям степной зоны. В этом году необходимость в запасах возникла в связи с летней засухой, из-за которой выход сена с полей на отдельных территориях оказался вдвое меньше, чем обычно.

Между тем с дефицитом столкнулись и там, где кормов обычно в изобилии. В пример приводится село Сибирячиха предгорного Солонешенского района, для которого нехватка корма – явление довольно редкое. В 2020 году местами трава на местных полях была не выше 5 см. По словам главы сельсовета Виктора Васильева, чтобы набрать тюки, необходимо убрать большие площади в условиях ухудшающейся погоды и дефицита времени. Как владелец хозяйства он рассказал, что обычно заготавливал более 60 тюков, а в этом году с трудом набрал 34.

В связи с этим многим скотоводам села приходится идти на отчаянные меры: либо пускать животных на мясо, либо продавать перекупщикам. Со слов местных жителей, на этом они теряют серьезные деньги. Например, одну корову они продают за 20 тысяч рублей, но ее молоко могло приносить по 10 тысяч каждый месяц. Однако, если поголовье все же оставить, то придется потратиться на заготовку корма на зиму, на что в среднем может уйти более 60 тысяч рублей.

Тем временем положение крупных фермерских хозяйств более выгодно. Некоторые из них отмечают, что смогут перезимовать и в такой ситуации.

Между тем исполнительный директор союза крестьянско-фермерских хозяйств Алтайского края Александр Вайс не считает, что засуха сильно повлияла на частных скотоводов. В разговоре с «Банкфаксом» он отметил, что дефицит кормов – не массовое явление, а в отдельных случаях проблема решаема. По его словам, в том числе этому способствует поддержка государства.

Как уточняется, между хозяйствами, пострадавшими от засухи, власти Алтайского края распределяют 300 млн рублей. Эту помощь можно направить на развитие бизнеса, но, как отмечает Минсельхоз, многие предпочитают на эти деньги докупить кормов.

Также испытывающие проблемы фермеры могут продать молодняк на доращивание. Его закупкой занимается предприятие в Бийском районе. В обмен на это власти края компенсируют ему часть затрат. Однако в этой программе участвуют только хозяйства степной зоны. Остальные скотоводы могут закупать сено там, где сформировались излишки. Отмечается, что это Залесовский, Заринский и Косихинский районы.